Badminton calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 4 agosto tv streaming

(Di domenica 4 agosto 2024) Prosegueno i tornei dialledisi assegnano le medaglie nel doppio maschile con la finale per l’oro che mette di fronte i cinesi Liang/Wang ai rappresentanti di Taipei Chinese, Lee/Wang; mentre per il bronzo si affronteranno i malesi Chia/Soh e i danesi Astrup/Rasmussen Giornata molto importante anche per il torneo di singolo femminile e maschile, visto che saranno in corso le semifinali. Grande attesa soprattutto per Viktor Axelsen e An Se Young, che sono i due favoriti per il titolo olimpico. I tornei olimpici disi svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e lunedì 5. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.