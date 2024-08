Karlsson la Spal ha il centravanti | Grandi stimoli volevo Ferrara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ora c’è anche l’ufficialità: Ottar Magnusè a tutti gli effetti un giocatore della, che lo ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni con un’opzione per quella successiva. Il club biancazzurro lo ha infatti acquisito a titolo definitivo col Venezia, col quale aveva raggiunto l’intesa già da una settimana. Per l’arrivo dell’attaccante islandese però mister Dossena ha dovuto attendere più del dovuto a causa del tira e molla tra giocatore e società lagunare per la buonuscita. L’importante però è che alla fine il 27enne ex Vis Pesaro abbia detto sì alla. "È stata una trattativa non facile, perché tante squadre erano interessate a lui – confessa il direttore dell’area tecnica Alex Casella –. Maha voluto la, peraltro attraverso un trasferimento a titolo definitivo.