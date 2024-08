MotoGP Silverstone 2024 Rins alza bandiera bianca | si ritira dal weekend

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Dopo aver valutato le mie condizioni mediche con i dottori, siamo giunti alla conclusione che la cosa più responsabile per me è saltare la parte rimanente del GP di Gran Bretagna. Dispiace per la squadra e per me, ma il dolore che sto provando e il rischio di un infortunio più grave, insieme al consiglio medico, mi fanno prendere questa decisione. Spero di tornare in pista molto presto, grazie a tutti per il supporto”. Con queste parole, Alexha commentato il suo ritiro dal Gran Premio didi. Al rientro da un infortunio a una mano e a un piede, infatti, lo spagnolo ha dovutoredopo il venerdì di prove libere, rinunciando al resto del: sidalSportFace.