Crosetto suona la sveglia alla Nato

(Di giovedì 1 agosto 2024) Pur mantenendo una linea rigorosamente atlantista, il governo italiano non rinuncia a sottolineare alcuni dei problemi che stanno caratterizzando l’Alleanza atlantica. “Uno degli insegnamenti più significativi tratti dal conflitto russo-ucraino è che l'industria della difesa transatlantica non è attualmente in grado di soddisfare la domanda che nasce dall'esigenza di ripianare o ampliare le scorte, nonché di ammodernare gli strumenti militari per mantenere la superiorità tecnologica rispetto alle produzioni russe, cinesi, iraniane o nordcoreane”, ha dichiarato poche ore fa Guido, parlandoCamera dei deputati, durante un'informativa sul verticedi Washington. Non solo. Il ministro della Difesa ha anche espresso alcune critiche su come l’Alleanza atlantica si sta occupando del Mediterraneo.