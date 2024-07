LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia lotta per un buon piazzamento Cina scatenata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Laconcede qualcosa sul secondo salto al volteggio: 14.533 di Zhang dopo il 14.900 di Hashimoto, il Giappone recupera quattro decimi. 18.59 Purtroppo Mario Macchiati ha commesso un grosso errore alla sbarra: 12.833, impossibili ambire a traguardi pindarici. 18.58 Si riparte al volteggio: 14.700 di Sugino e 14.800 di Xiao. 18.55 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. Macchini deve riscattare la caduta della qualifica. 18.54 Oraalla sbarra con Macchiati, Paul, Abbadini, Macchini. Saranno separati dagli statunitensi Juda, Richard, Malone. 18.52 Non sta sbagliando nessuno: oggettivamente in questa condizionenon puòre per una medaglia, si sta cercando la gara dignitosa. Lasta iniziando a prendere il largo, dietrono Giappone, Gran Bretagna, USA e Ucraina. 18.