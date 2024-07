Il lido più caro d’Italia è nel Salento il Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ildidi, situato nelle “Maldive del”, è stato incoronato come la spiaggia più costosadal Codacons. Questoesclusivo ha superato persino il famoso Twiga di Flavio Briatore, e non è difficile capire perché. Ogni servizio offerto dalè chiaramente indicato sul sito web, permettendo ai clienti di conoscere in anticipo i costi elevati e i servizi di lusso.Leggi anche: Tutte le bugie di Briatore sul Twiga: pochi dipendenti e poche tasse pagate davvero Prezzi da capogiro Prenotare un gazebo con due lettini nell’area exclusive può costare fino a 520 euro, comprensivi di opzione rimborso. Questo servizio include letti king-size, teli mare in spugna, frutta, champagne, servizio concierge e butler. Ulteriori esperienze offerte comprendono massaggi, pranzi e cene al ristorante, e l’aperitivo salentino.