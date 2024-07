Stasera la finale Vezzano-Folese | Amatori vero spirito del torneo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) È la settimana delle finali deldella Montagna, e si parte questa sera dalle categorie Juniores e. Il teatro delle sfide sarà Casina: alle ore 20 in campo Gatta e Castelnovo Capitale per il titolo Juniores (campioni in carica i ragazzi dell’Abc Canossa), mentre alle ore 21.30 eccoper gli(Pratissolo campione in carica). Partiamo dagli Juniores con le parole del mister del Gatta Mauro Zannoni. "Ce la giocheremo, credo sia unagiusta tra le due squadre migliori". Nel girone finì 2-2. ", anche se noi avevamo quattro esterni e non cinque: le finali, in ogni caso, sono tutt’altra cosa". Dall’altro lato c’è il Castelnovo Capitale di mister Luciano Rivi, che ha detto. "Non poteva esserci epilogo migliore per chi ama le emozioni forti: è un derby nel derby.