Presunto Innocente la spiegazione del finale | chi ha ucciso Carolyn Polhemus?

(Di giovedì 25 luglio 2024), ladel: chi ha? Il legal thriller di Apple TV+, interpretato da Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Peter Sarsgaard e Bill Lamb, ha appena dato unaffascinante. Nel settimo e ultimo episodio della serie basata sul romanzo di Scott Turow del 1987, la giuria aveva il compito di stabilire se l’ex vice procuratore capo Rusty Sabich (Gyllenhaal) avessela sua amante e collega(Renate Reinsve) in un delitto passionale. L’uomo che ha appena sostituito Rusty, Tommy Molto (Sarsgaard), è un uomo dispettoso, pronto a mettere Rusty dietro le sbarre. Allo stesso tempo, la moglie di Rusty, Barbara (Negga), e i suoi due figli adolescenti lottano per sperare che tutto questo sia solo un brutto sogno e che il padre non sarebbe mai stato capace di commettere un crimine così efferato.