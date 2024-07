Palermo che spettacolo | presentata a Manchester la seconda maglia | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Obiettivo Serie A. Ilnon si nasconde e punta al salto di categoria. La dirigenza è scatenata sul calciomercato estivo e sono in arrivo altri colpi da categoria superiore. PUMA e il club rosanero hanno svelato in Inghilterra il nuovo Away Kit che, dopo il debutto del 26 luglio in amichevole contro il Leicester a Chesterfield, sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2024/25. Il nuovo Away kit ha come base predominante la colorway Puma Black arricchita da dettagli Gold e da un innovativo pattern geometrico tono su tono che decora completamente la, impreziosita con un elegante scollo a V, il motto sul retro del collo #siamoaquile e i bordi delle maniche con la colorway a contrasto in Bright Pink. Il kit è completato dagli shorts e dai calzettoni in Puma Black con dettagli Gold.