Economia spaziale in aumento | il settore globale valutato a 570 miliardi di dollari

(Di lunedì 22 luglio 2024) Secondo l’ultimo report della Space Foundation il budgetannuale per lo spazio militare cresce del 18%, raggiungendo i 570dinel 2023. L’ultima valutazione annuale della Space Foundation mostra che l'ha raggiunto i 570dinel 2023, con undel 7,4 % rispetto ai 531didel 2022, con una spesamilitare mondiale in fortedel 18%, arrivando a 570di. Per la fondazione «questo totale è quasi il doppio delle dimensioni dell'di un decennio fa, in gran parte a causa del mercato commerciale in forte espansione. I governi stanno anche riconoscendo sempre di più l'importanza del dominioper la sicurezza nazionale».