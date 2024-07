Dai cortei per i diritti civili col padre alla Casa Bianca | Kamala Harris sogna di infrangere un altro soffitto di cristallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Washington, 22 luglio 2024 – La campagna elettorale per le presidenziali Usa 2024 cambia faccia. Anche in senso letterale. Perché, dopo il passo indietro di Joe Biden, adesso i riflettori si sono accessi sul volto di, l'ex senatrice diventata vice dell'attuale inquilino dellache potrebbe diventare la prossima candidata dei Democratici. Se questo dovesse avvenire,potrà dire di aver infranto undi. Lo aveva già fatto nel gennaio 2021 quando era diventata –appunto – la prima donna, la prima afroamericana e la prima persona di origine asiatica a ricoprire la carica di vicepresidente degli Stati Uniti. (FILES) US Vice Presidentspeaks at a campaign event at James B. Dudley High School on July 11, 2024 in Greensboro, North Carolina.