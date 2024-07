Napoli nel pomeriggio lavoro tattico con la costruzione a tre Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilcontinua il ritiro a Dimaro. L’inviato Massimo Ugolini racconta a Sky Sport l’allenamento dele ricapitola le ultime notizie di mercato. «L’affluenza è cresciuta notevolmente. Sono molti i tifosi che stanno seguendo la fase finale del terzo allenamento dell’era Conte. Questo allenamento nelsi è tenuto sotto il sole. Stamattina c’è stata la pioggia battente.molto intenso, soprattutto per la parte atletica. Molti giocatori provati dalla seduta di questa mattina di Antonio Conte, che nelsi è dedicato alla tattica. In fase disempre a 3 con Rafa Marin, Juan Jesus e Rrahmani». Poi sul mercato. «La notizia di giornata è l’arrivo di Buongiorno per le visite mediche. Teniamo aperto anche il discorso Hermoso.