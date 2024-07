Buongiorno a Roma | Saluto tutti i tifosi del Napoli Visite mediche e poi la firma tutti i particolari – VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alessandroarriva aper lecol. Prime parole per iazzurri. Dettagli sul contratto e la clausola di 70 milioni.: il cronoprogramma delleAlessandroè ad un passo dal diventare un giocatore del. Il difensore, proveniente dal Torino, è sbarcato agiovedì sera, pronto per leche si terranno venerdì mattina. Le sue prime parole sono state uncaloroso aiazzurri: “”. L’arrivo dialla stazione Termini diintorno alle 22:00 di giovedì 11 luglio segna l’inizio della sua avventura napoletana. Il difensore della Nazionale è atteso venerdì mattina per ledi rito, ultimo step prima dellaufficiale con il club partenopeo.