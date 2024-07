Napoli-Buongiorno gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ile Alessandro: di seguito l’editoriale tratto da Sportitalia di Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato. “Alessandroalla luce del sole (di). Finalmente. Una trattativa che si chiude in tempi moderatamente brevi se pensiamo alle lunghe vasche fatte quando Cairo doveva cedere un gioiello del Torino. Finalmente soprattutto perché le 48 ore tra giovedì e venerdì sono state insopportabili”. Sunon c’era solo il“Una fioritura mediatica (per fortuna con le dovute eccezioni) per un interesse dell’Inter che è stata una blanda – blandissima – azione di disturbo. Invece, sembrava come se si fosse scatenata un’asta, con poco rispetto nei riguardi del club di De Laurentiis che eppure stava per sganciare oltre 40 bombe (bonus compresi).