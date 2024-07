Italia Europei | ora tocca alla Femminile! Convocate due Inter Women

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’torna in campo per le qualificazioni aglidel 2025. Per le due importanti sfide il CT Soncin chiama in causa anche due giocatrici dell’. IMPEGNI– Dopo il percorso non particolarmente soddisfacente degli uomini di Luciano Spalletti agli, adessoall’portare in alto l’orgoglio azzurro. Le ragazze del CT Andrea Soncin si preparano ad affrontare le ultime due sfide del girone di qualificazione aglidel 2025. La competizione è prevista tra un anno in Svizzera, ma prima l’deve assicurarsi un posto e per farlo dovrà sfidare Paesi Bassi e Finlandia. I match di qualificazione aglisono in programma rispettivamente venerdì 12 luglio a Sittard e martedì 16 luglio a Bolzano.