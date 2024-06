Michelle Obama e la distanza siderale da Biden | niente campagna per cosa è infuriata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 28 giugno 2024)non intende fareelettorale per Joe, perché arrabbiata con il presidente e la sua famiglia a causa del trattamento da loro riservato ad una sua amica, Kathleen Buhule, ex moglie di Hunter. È quanto ha rivelato Axios, nello stesso giorno in cui la deludente, e preoccupante, performance dinel dibattito con Donald Trump ad Atlanta, ha rilanciato con forza l'ipotesi di un piano B dei democratici per la corsa alla Casa Bianca che potrebbe prevedere, secondo voci sempre smentite dall'interessata, anche l'ex first lady. Secondo il sito solitamente ben informato, la moglie di Barackda tempo, già dalladel 2020, si sarebbe allontanata dai, accusati di aver «esiliato» la sua amica Buhule, che è stata sposata con Hunter dal 1993 fino al 2015 anno della loro separazione - seguita dal divorzio nel 2018 dopo due anni di battaglia legale - a causa dell'infedeltà e dei problemi di alcol e droga del figlio del presidente che nelle scorse settimane è stato condannato per aver acquistato illegalmente un'arma nascondendo di essere tossicodipendente.