Autostrada A1 | chiuso per una notte tratto Calenzano-Barberino di Mugello

Per consentire l'arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è statol'ingresso al casello di Latisana in direzione Venezia. TEMI:A4 incidenteincidente ...Lunghe code,un tratto dell'. Incidente mortale in A4 . Un morto e un ferito grave .tratto dell'A4 . Incidente mortale in A4. L'incidente mortale si è verificato nel primo ...

Autostrada A29, tratto chiuso dalla sera di martedì per 7 ore BlogSicilia.it

Lavori in corso, autostrada Catania-Siracusa chiusa per due settimane CataniaToday

Scontro tra quattro mezzi pesanti sul viadotto Tagliamento dell'A4 verso Venezia, tra Portogruaro e Latisana: un morto e un ferito grave ...Per consentire l'arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l'ingresso al casello di Latisana, in direzione Venezia. Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita ...