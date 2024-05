La ’guerra’ dell’Airbnb | Il furto? Mai avvenuto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA Recensioni, delizia (qualche volta) ma soprattutto croce per molti operatori turistici. Perché sui social e nelle piattaforme esce di tutto. E spesso le persone non pensano che occorre grande attenzione per non finire nei guai. E magari davanti al giudice. Com’èad una donna di 38 anni della nostra provincia che è titolare di un airbnb a Siena. Accusata di diffamazione da un’ospite che nel 2022 era stata nella sua struttura ricettiva, difesa dall’avvocato Alessandro Bonasera, è stata assolta ieri dal giudice Simone Spina. Che ha motivato contestualmente la decisione, accogliendo le ragioni addotte dal difensore. Non si può insomma con ragionevole certezza dedurre che chi ha letto l’articolo ha ricondotto certamente la presunta offesa verbale alla donna, costituita parte civile. La legge prevede che il soggetto passivo dove non indicato ...

Tutto ciò che non vi interessa sapere dell'università e la guerra - Essendo globale, l'università ripudia la guerra (che non sia ... Per questo i protagonisti dell'università, gli studenti, scendono in ... mi faccio un biglietto per Tel Aviv, prenoto un albergo o Airbnb ...

Ad Amsterdam non si potranno più costruire nuovi alberghi - ... nel corso dell'ultimo anno, per limitare i flussi turistici ...il problema gli affitti brevi delle case private come quelli di Airbnb ...notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente La guerra ...