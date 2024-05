Defibrillatore in memoria di Cinzia L’inaugurazione in biblioteca

(Di mercoledì 8 maggio 2024) E’ stato inaugurato ieri mattina inil nuovoinstallato indiBellucci l’ex comandante della Polizia Municipale scomparsa nel 1991. Alla cerimonia erano presenti il marito, Giovanni Sottani che nelle scorse settimane aveva manifestato al comune la volontà di donare l’apparecchiatura salvavita da mettere nei locali dellacivica e l’assessore alla cultura, Claudia Sereni. Dalla morte diBellucci, che ha perso la vita a seguito di una terapia sperimentale somministrata come cura alla sua grave malattia, Giovanni Sottani, non ha mai smesso di cercare la verità, e soprattutto non ha mai smesso di cercare modi per ricordarla e per fare del bene nel ricordarla. Un tempo la Polizia municipale aveva istituito un premio alla ...

