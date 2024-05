Cameriere di sala. Operaio metalmeccanico - Cameriere di sala. Operaio metalmeccanico - cameriere di sala a Milano e operaio/a officina metalmeccanica a Pogliano Milanese. Contratti a tempo determinato con possibilità di indeterminato. Per ulteriori dettagli, consultare Afolmet.it. Sede ...

MIND cresce: Campus della Statale, il Galeazzi, molte le aziende già presenti - MIND cresce: Campus della Statale, il Galeazzi, molte le aziende già presenti - La seconda edizione del Mind Annual Report alla presenza di Giorgetti, Fontana e sala. Mind ha raggiunto le 10mila presenze al giorno ...

I concerti estivi a Milano, limiti a spettatori e decibel: ecco le regole anti-caos per gli show a San Siro - I concerti estivi a Milano, limiti a spettatori e decibel: ecco le regole anti-caos per gli show a San Siro - Palazzo Marino ha varato il piano per gli oltre trenta show estivi in programma tra Meazza, La Maura e Ippodromo ...