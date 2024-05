Appartamento a fuoco Ustionata una donna che stava cucinando

(Di mercoledì 8 maggio 2024) PERUGIA – I Vigili delieri pomeriggio sono intervenuti in via del Cantone, a seguito della segnalazione dell’incendio in unal primo piano di un edificio ad uso civile. All’arrivo, i Vigili hanno constatato che il principio di incendio era già stato estinto dai vicini intervenuti tempestivamente. Le indagini preliminari indicano che l’incendio è stato causato accidentalmente durante la preparazione del pasto, come dichiarato dalla proprietaria dell’. La signora, gravemente, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto. Fortunatamente, l’incendio ha interessato principalmente gli indumenti indossati dalla proprietaria coinvolta, e l’non ha subito danni significativi. Durante l’intervento, sono intervenuti anche i ...

