Per Nausicaa il cimitero è in ordine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "La struttura di Marcognano è ben conservata e costantemente mantenuta". Così la replica dialle parole del consigliere di opposizione Filippo Mirabella relative aldi Marcognano e su cui lo stesso consigliere aveva chiesto interventi urgenti sullla manutenzi one di marmi e lapidi. "Riteniamo che la fotografia riportata sul giornale non rappresenti affatto lo stato attuale del– risponde- e non escludiamo che sia stata scattata ad arte proprio durante il consueto taglio dell’erba e delle siepi, in un luogo non ancora raggiunto dalla manutenzione. E’ sufficiente fare un giro per ilper constatare come i normali servizi di pulizia e mantenimento delle aree verdi vengano svolti con continuità. Siamo perfettamente consapevoli che l’area di Marcognano ...