Torna Let it be Il film verità sui Beatles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Venire bollato da molti, a torto, come il"sulla separazione dei": è la prospettiva negativa, che secondo il regista Michael Lindsay-Hogg, ha pesato sul suodedicato ai Fab Four, Let it be, uscito nel 1970, un mese dopo lo scioglimento della band di Liverpool, che ora si potrà riscoprire in versione restaurata rimasterizzata (dalla Park Road Post Production di Peter Jackson) su Disney+ da oggi. Ilnon fiction, che negli ultimi 50 anni era diventato quasi invisibile (a parte qualche vecchia copia in home video e bootleg finita anche online) èto sotto i riflettori grazie a Get Back, la docuserie di Peter Jackson uscita nel 2021, tratta da 60 ore diati girati in 21 giorni nel 1969 da Lindsay-Hogg (restaurati e rimasterizzati dal regista neozelandese) e da ...