Zelensky - il Parlamento scaduto e la democrazia messa alla prova dalla guerra

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Mentre gli alleati occidentali dell’Ucraina ieri affrontavano nell’abituale ordine sparso la cerimonia del giuramento della quinta presidenza di Putin, è il regime russo a speculare sulla decadenza di, il cui quinquennio di presidenza sarebbe normalmente finito a mezzanotte tra il 20 e il 21 maggio. Nella stessa Ucraina c’è una discussione politica, e soprattutto è viva un’incertezza ansiosa dell’opinione pubblica. Le elezioni parlamentari, che dovevano tenersi lo scorso ottobre, sono state posposte “finofine delle ostilità”, per la riconosciuta impossibilità a tenerle nello stato die in vigore della legge marziale, e lo stesso è avvenuto per le elezioni presidenziali, altrimenti previste per lo scorso 31 marzo. La legge marziale, e con lei la legge sulla mobilitazione, è stata appena rinnovata per il periodo ...

Kiev, sventato un piano russo per uccidere Zelensky. Salvo (ancora una volta) - Kiev, sventato un piano russo per uccidere zelensky. Salvo (ancora una volta) - Arrestati due colonnelli ucraini "nel mirino c'era anche il capo degli 007 Budanov". Tutti complotti per uccidere il presidente. Dal 2022 2.500 ucraini sotto inchiesta per tradimento ...

