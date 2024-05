Bufera a Porto Venere Cozzani ai domiciliari E i carabinieri bloccano il cantiere alla Palmaria

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È il filone principale dell’inchiesta spezzina, quello che secondo la Procura esemplificherebbe al meglio i rapporti tra l’allora sindaco die capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, Matteo, il fratello Filippo e i fratelli Raffaele e Mirko Paletti, storici titolari del Grand Hotel di. Stiamo parlando delper la realizzazione dello stabilimento balneare nell’area dell’ex cava Carlo Alberto, sull’isola, da ieri posto sotto sequestro per effetto dell’ordinanza firmata dal gip spezzino Mario De Bellis su richiesta della Procura, nell’ambito dell’inchiesta tutta spezzina che vede undici indagati e quattro persone – i fratellie i fratelli Paletti – agli arresti ...

La Spezia, 8 maggio 2024 – “Abbiamo l’ambizione che l’isola Palmaria possa diventare la Capri della Liguria". Otto anni fa, in una fredda giornata di febbraio, quella frase pronunciata dal governatore ligure Giovanni Toti accese preoccupazioni e ...

La parabola di Cozzani. Il braccio destro di Toti travolto dalle accuse: "Contatti con le cosche" - La parabola di Cozzani. Il braccio destro di Toti travolto dalle accuse: "Contatti con le cosche" - Ex vogatore del Palio del Golfo, ha amministrato porto venere fino al 2023. La militanza in Forza Italia e nel PdL. I rapporti stretti con gli imprenditori.

L’avvio dell’indagine che scuote la Liguria. Tutto parte dalla lotta per salvare l’isola davanti a Porto Venere - L’avvio dell’indagine che scuote la Liguria. Tutto parte dalla lotta per salvare l’isola davanti a porto venere - Secondo il procuratore capo Antonio Patrono e il sostituto procuratore Elisa Loris, Matteo Cozzani si sarebbe speso per agevolare la realizzazione dello stabilimento balneare, promuovendo dapprima la ...

Oroscopo Toro di oggi 8 maggio - Oroscopo Toro di oggi 8 maggio - hai comunque portato avanti le cose per paura di cambiare le cose. Il consiglio è ancora una volta quello di lasciare che le emozioni fluiscono liberamente. Questa settimana porta miglioramenti con ...