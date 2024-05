Battistini - l’agricoltura di domani Laboratorio da record in Europa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 6 maggio si è tenuta l’inaugurazione di ’VitroLeaf’, il nuovodi micropropagazione di ‘vivai’ con sede a Diegaro di Cesena, che da oggi rappresenta il più grandecommerciale d’, aprendo la strada verso un’agricoltura sempre più innovativa e che guarda al futuro. Il taglio del nastro è avvenuto in occasione dei 75 anni di attività, segnati da una forte appartenenza al territorio che hanno portatoa investire proprio dove tutto è cominciato: nel primo terreno acquistato dalla famiglia per i propri campi produttivi nel lontano 1962. La micropropagazione o coltura in vitro è un metodo altamente tecnologico: il processo, realizzato ine in ambiente sterile, permette di ottenere, a partire da ...

