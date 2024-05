L’Ungheria è l’unico vero partner europeo di Pechino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Oggi inizia la tappa ungherese del tourdi Xi. Che l’ha visto prima in Francia e poi in Serbia, nel venticinquesimo anniversario del bombardamento Nato dell’ambasciata cinese durante la guerra del Kosovo. Viktor Orbán è stato il primo leadera sottoscrivere con la Cina l’accordo sulla Belt and Road Initiative (Bri) nel 2015, il progetto pensato al consolidamento dei rapporti commerciali e infrastrutturali tra l’Asia e l’Europa. Ma a quasi undici anni dall’avvio del progetto cinese,è rimasta anche l’unica veraeuropea di Xi, dopo che lo scorso dicembre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha comunicato che non avrebbe rinnovato il memorandum d’intesa con. In Ungheria si festeggeranno settantacinque anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che ora ...