Il farmaco che mi tiene in vita costa 2mila euro | vi spiego perché il sistema sanitario nazionale va difeso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna affetta da una malattia ndegenerativa che ci racconta la sua giornata alla ricerca di unda oltre 2000che le consentirà di controllare la patologia: “Ricevo queste medicine senza pagare unvivo in un Paese che si è dotato di un servizio. Uncon enormi lacune, che aumentano sempre più e che sembra destinato a peggiorare. Esattamente come me”.

(Adnkronos) – Manca poco alla risposta definitiva sulla situazione regolatoria di Translarna (ataluren), unico farmaco destinato alla distrofia muscolare di Duchenne (DMD) per le mutazioni nonsenso. Dopo la comunicazione del Comitato per i ...

Cascine, sulla pista dello spaccio. Il farmaco ansiolitico diventa droga - Cascine, sulla pista dello spaccio. Il farmaco ansiolitico diventa droga - Appena visti i carabinieri vicino al ponte della tramvia sull’Arno, in piazza Paolo Uccello, sono fuggiti verso il parco delle Cascine. È successo lunedì notte, erano in tre: uno ce la fa a nasconders ...

Il Gruppo Chiesi cresce e il fatturato supera 3 miliardi di euro - Il Gruppo Chiesi cresce e il fatturato supera 3 miliardi di euro - Ha raggiunto un fatturato di oltre 500 milioni di euro, grazie alla forte espansione organica e all ... la produzione e la commercializzazione di un farmaco candidato in fase di sperimentazione ...

Furto nell'ex manicomio, i ladri aprono una cassaforte e rubano soldi, carte e farmaci: «Anche 11mila euro in contanti» - Furto nell'ex manicomio, i ladri aprono una cassaforte e rubano soldi, carte e farmaci: «Anche 11mila euro in contanti» - Incredibile furto nei locali del poliambulatorio Santa Maria della Pietà a Roma, l'ex manicomio in zona Trionfale (in piazza Santa Maria della Pietà appunto), dove ...