L’artista Bressani sarà il Maestro del Palio di Asti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Èpavese Stefanoildeldi2024. Ogni anno la città disceglie chi incaricare di dipingere due drappi, uno per il vincitore e l’altro da offrire in omaggio alla Collegiata di San Secondo.delle stoffe, come è noto, ha realizzato due palii coloratissimi dove è evidente la cifra stilistica di, ripresa anche nell’aggiunta aldei bottoni, che rimandano all’idea sempre presente nelle sue opere di riciclo e di sartoria artigiana. L’immagine è idealmente divisa in 3 scene principali: la natura, il territorio e il divino. Tre sono i cavalli, sintesi della perfezione e dell’equilibrio, e uno il Capitano, che rappresenta la forza e la determinazione come icone, condottiero di un ...