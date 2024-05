La crescita continua Battute le stime

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Unicredit archivia il primo trimestre con un utile di 2,6 miliardi di euro, indi circa il 24% rispetto al pari periodo del 2023. Il dato è sopra leche prevedevano 2,1 miliardi. I ricavi netti sono pari a 6,3 miliardi, indel 7%. È "unaredditizia di qualità per il tredicesimo trimestre consecutivo", evidenzia la banca in una nota. "Abbiamo iniziato l’anno su basi estremamente solide, superando in pieno le aspettative".

Poche chiacchiere, molte risposte concrete. Per il governo Meloni la festa del Primo Maggio non può essere solo recriminazioni e proteste, ma anche bilanci di cose fatte e di cose, concrete, in cantiere. E nessuna piazza sindacale potrà negare ...

“In pochi mesi si è dissipato il dividendo di pace che aveva permesso di destinare risorse allo sviluppo a scapito delle spese per armamenti. Ma lo scorso anno la spesa globale per le armi ha raggiunto 2.400 miliardi di dollari, con una crescita di ...

Il gruppo Mps ha realizzato ricavi complessivi per un miliardo e 13 milioni di euro, in aumento del 15,2% rispetto al primo trimestre 2023, grazie soprattutto alla crescita del margine di ...

Il tetto massimo per i premi malattia: un altro «big match» dopo la 13. AVS - Il tetto massimo per i premi malattia: un altro «big match» dopo la 13. AVS - Il 9 giugno si vota sull'iniziativa popolare per limitare al 10% del reddito disponibile l'impatto degli oneri assicurativi – La situazione di partenza, l'impatto finanziario, i beneficiari, gli argom ...

Tim Brasil ha riportato il miglior primo trimestre della sua storia, con ricavi, Ebtida e risultato netto in netta crescita rispetto al 2023.