L’immersione finisce in tragedia Trovati i corpi dei dispersi Uno è il sub tuderte Bianchelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La speranza si è spezzata definitivamente ieri mattina, quando il robot telecomandato dei vigili del fuoco, in sigla Rov ovvero Remote operative vehicle, ha individuato ia 106 metri di profondità.di Stefanodi 56 anni, da circa un quarto di secolo residente a Villasimius, è Mario Perniciano, 56 anni, si è trasformata in. Due sub esperti, due istruttori che conoscevano quel tratto di mare al largo di Villasimius, nel sud della Sardegna, lì dove riposa da anni il relitto della nave mercantile San Marco, che dopo essersi immersi intorno alle 11 di domenica per posizionare un segnalatori proprio nei pressi del relitto, non sono più risaliti. L’allarme era subito scattato dal barchino di appoggio dove i due erano attesi, ma non sono più tornati. Dopo tre ...