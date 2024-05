Ricerca degli studenti. Cartelli con qr code vicino ai luoghi storici - ricerca degli studenti. cartelli con qr code vicino ai luoghi storici - cartelli per valorizzare i luoghi storici di Codogno. I ragazzi delle medie dell’Istituto Comprensivo e della scuola diocesana hanno realizzato un progetto di ricerca su monumenti e zone simbolo della ...

Alla Treviso in Rosa con il cartello elettorale. La candidata leghista veneziana Rosanna Conte scatena la bufera - Alla Treviso in Rosa con il cartello elettorale. La candidata leghista veneziana Rosanna Conte scatena la bufera - TREVISO - La prima bagarre elettorale scoppia nella Marca, alla "Treviso in Rosa", marcia benefica organizzata ogni anno dalla Lilt per raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro ...

Treviso, la leghista Rosanna Conte fa campagna elettorale all’evento contro i tumori: gli organizzatori le tolgono il cartello - Treviso, la leghista Rosanna Conte fa campagna elettorale all’evento contro i tumori: gli organizzatori le tolgono il cartello - L’eurodeputata veneziana ha pensato di sfruttare l’appuntamento per esibirsi con un cartello dal messaggio inequivocabile: “ConTe in Europa” ...