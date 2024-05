Dove vedere in tv Cobolli-Marterer oggi - orario ATP Roma 2024 | programm - cana -e, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il via del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italiadi tennis arriverà, mercoledì 8 maggio, e tra i dodici azzurri in campo ci sarà anche Flavio, il quale sarà opposto al qualificato tedesco Maximilian. La sfida sarà la seconda ina dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena: si tratta del primo incrocio sul circuito maggiore tra i due, che invece a livello Challenger si sono affrontati lo scorso anno a Danderyd, quando in semifinale il teutonico si impose per 6-2 6-0. Si giocava, però, sul veloce indoor. La sfidadegli Internazionali d’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, ed in direttasu Sky Go, Now e Tennis TV, infine la ...