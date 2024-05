Torneo città di Codogno | Per le vittime del Covid

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grande e attesa kermesse calcistica pronta a decollare domenica: scatta infatti ildi, alla terza edizione, organizzato dalla società Rc1908 in memoria delledel. Il 2022 fu il primo anno della manifestazione e poi è stato un crescendo di fatica per gli organizzatori ma anche di soddisfazioni: ieri pomeriggio il dirigente Francesco Bianchi, accompagnato dal sindaco Francesco Passerini, ha presentato il ricco calendario che vedrà la presenza di ben otto squadre. Oltre al, Virtus Ciserano, Milan, Parma, Piacenza, Sassuolo, Torino e Cremonese. L’iniziativa è riservata agli under 11 nati nel 2013 dilettanti e a coloro che hanno compiuto dieci anni nella categoria Professionisti. Le partite inizieranno alle 14 allo stadio ...