Scopre all’ultimo di aspettare 5 gemelli - poi li dà alla luce in modo del tutto naturale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una donna ha scoperto di essere incinta di cinque bambini poco prima del parto, nonostante questo ed è riuscita a partorirli inIn India è avvenuto un caso molto particolare. La protagonista della vicenda è una giovanissima ragazza di 20 anni: Tahira Begum. Divenuta madre quando era ancora minorenne, partorendo il suo primo nel 2021. Quasi un anno fa, questa ha scoperto di essere di nuovo incinta. Per mesi ha portato nel grembo quello che credeva essere il secondo genito, ma solo molto dopo che i feti si sono formati è venuta a sapere, tramite la consueta visita dal ginecologo, di essere in attesa di altri quattro bambini. Una rivelazione che l’ha lasciata di stucco e spaventata in vista del parto. Una donna ha scoperto di– Notizie.comSolitamente, quando avvengono questi casi così ...