CGIL Una panchina per i diritti civili nel ricordo di Carmela De Prisco Video

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Alla vigilia del Pride ad Avellino, la, presso la sua sede a via Padre Paolo Manna, ha inaugurato unarossa come simbolo della lotta per i, intitolandola a una donna,De, la quale ha sempre sostenuto con forza queste battaglie. Ai nostri microfoni il segretario generale, Franco Fiordellisi, e Michele De, fratello della compianta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... che arriva a un passo dalla chiusura ma viene salvata dopogrande mobilitazione dei lavoratori. Nel 2016 Marasco entra a far parte della segreteria confederale diFirenze... in nome di un'ideologia o discelta politica, ostacolare il cammino dei diritti, che vanno ribaditi per coloro che già li hanno e conquistati per chi invece ne è privo". ContinuaVarese: "...... commenta il segretario generale della Fiom -, Michele De Palma. "Oggi i lavoratori metalmeccanici hanno ricevutobella notizia: grazie alla clausola di salvaguardia sull'inflazione ...

Ricongiungimenti, quando l'Inca Cgil cambia la vita delle persone Collettiva.it

Possiamo migliorare la vostra esperienza su questo sito personalizzando i contenuti e gli annunci che visualizzate se accettate di farci utilizzare tecnologie di tracciamento Web come i cookie che aiu ...Catanzaro - Carmelo Gullì è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil Calabria. L'elezione è avvenuta a seguito dell'assemblea generale su proposta del segretario nazionale Spi Cgil Ivan Pedretti. G ...