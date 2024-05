Anestesisti in Kenya Missione per formare sanitari in ospedale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo i professionisti della pediatria neonatale delle Scotte, sono quelli dell’Anestesia ad andare inin Africa. L’obiettivo è formativo, ovvero creare nuove competenze,istruttori locali, insieme al nuovo traguardo di creare un approccio sistemico all’emergenza-urgenza, con anche un centro di formazione di livello avanzato. Inin, al North Kinangop Catholic Hospital (100 chilometri a nord di Nairobi) è stata una delegazione multidisciplinare, specializzata in ambito anestesiologico, con responsabile scientifico il dottor Salvatore Quarta, anestesista dell’AouSenese. Le finalità dellaera la formazione base relativa al trattamento dell’arresto cardio-respiratorio nel paziente adulto e in quello pediatrico, oltre che il trattamento base del paziente ...

