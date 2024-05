Via Pistoiese I lavori sono da correggere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "di riqualificazione lungo viada rivedere e". Continuano i problemi nel restyling portato avanti dall’amministrazione comunale fra Narnali e Viaccia, a dichiararlo è Pasquale Petrella, candidato al consiglio comunale con la lista Prato Merita che appoggia come canditato sindaco Mario Daneri (foto). "Davanti al Centro per l’impiegospariti undici posti auto – dice Petrella –. I commercianti della zona minacciano di chiudere l’attività. I parcheggi a lisca di pescestati trasformati in parcheggi paralleli al marciapiede. E se anche qualche posto viene recuperato nei posteggi aggiuntivi sul lato opposto, il risultato sarà un ingolfamento del traffico ogni volta che un automobilista dovrà fare manovra per parcheggiare. Così proprio non va e nella prossima legislatura, ...

