Pedullà | Se l’Inter vince a Frosinone ci sarà il G9 in certe città!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha una visione piuttosto particolare della lotta per non retrocedere, che ha visto il Sassuolo rilanciarsi alla grande con la vittoria contro. In collegamento con Sportitalia Mercato, il giornalista guarda al prossimo impegno di. RISCHIO PER TANTE – La terzultima giornata di Serie A inizierà da-Inter, una partita fondamentale solo per i giallazzurri e per le altre in lotta per la salvezza. Alfredosi concentra su chi ha battuto la capolista: «Il Sassuolo, se fa i punti come i tre di sabato, può arrivare a trentotto. Con tutto il rispetto per il Genoa, che se la sta giocando ma le motivazioni sono altre, e per la Lazio chegià tranquilla deve fare la partita della vita col Cagliari. Guarda quanto si è alzata la quota salvezza, per questa ...