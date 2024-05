Una pista speciale per l’evento di inizio giugno L’Olimpico si tinge d’azzurro per gli Europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) C’è unanuova, azzurra come le maglie dei nostri campioni, colore scelto dall’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, con la benedizione del presidente della Fidal Stefano Mei. C’è il ritorno allo stadio Olimpico che non è mai una cosa banale. E lì vicino un altro impianto storico, lo Stadio dei Marmi, è stato rimesso a nuovo con unadella stessa tonalità di grigio degli anni ‘30 quando fu costruito. Sarà l’area di riscaldamento per gli atleti durante gli, ma soprattutto dopo rimarrà come regalo alla città, un playground a qualsiasi ora del giorno e delle notte. Glidi atletica hanno svelato ieri i primi dettagli organizzativi, dettagli che hanno la forza dei simboli e quindi tanto dettagli non sono. A un mese daldi...