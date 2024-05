(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lo scorso weekend il ministroha pensato bene di agitare tutto il mondo dell’energia rendendo pubblica, tanto per cambiare d’intesa con la Coldiretti, una proposta di legge che vieta l... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Zone agricole “sovrane”: Lollobrigida vuole vietare il fotovoltaico - zone agricole “sovrane”: lollobrigida vuole vietare il fotovoltaico - Il decreto Agricoltura mette a rischio l'80 per cento dei progetti in corso e non tutela il paesaggio. Sarebbe il caso che per primi i promotori di questi impianti si dessero una regolata nella scelta ...

Il CdM conferma: basta impianti fotovoltaici in aree agricole - Il CdM conferma: basta impianti fotovoltaici in aree agricole - Il divieto di realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole ottiene l'ok nel DL Agricoltura. Agri-fv avanzato e CER le accezioni concesse.

Lollobrigida: mai sottovalutata peste suina - lollobrigida: mai sottovalutata peste suina - Parma, 7 mag. (askanews) – “La peste suina noi non l’abbiamo mai sottovalutata”. A dirlo il ministro dell’Agricoltura, Francesco lollobrigida, a margine dell’inaugurazione di Cibus a Parma. “Sono stat ...