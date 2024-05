Paola Molesini non rinuncia | Rispettiamo le preferenze espresse da tanti cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Noi continuiamo a credere in un progetto comune nell’esclusivo interesse di Pero e del benessere di chi ci vive, continuiamo la strada imboccata e ci presentiamo al voto dell’8 e 9 giugno con la candidata sindacae un nuovo soggetto politico chiamato “Unità per Pero“". Le liste civiche Agorà e Società civile e Rifondazione comunista e alcuni indipendenti hanno deciso di andare avanti e di farlo con, che il 21 aprile ha vinto le primarie del centrosinistra, salvo poi essere ‘abbandonata’ dal Pd e dalla lista civica “Gente in Comune“". Dirigente scolastica al Cardano di Milano, 66 anni, da 10 siede in consiglio sui banchi della civica Agorà. È un volto molto conosciuto in paese per il suo impegno politico e in questi giorni sta lavorando insieme ai candidati delle due liste per la ...