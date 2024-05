Rafah con il fiato sospeso La trattativa non si sblocca Israele alza la pressione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV Con una manovra repentina, carri armati israeliani hanno assunto ieri il controllo del versante palestinese del valico dicon l’Egitto e di conseguenza israeliani e palestinesi sono adesso di fronte ad un nuovo critico bivio. Da un lato la operazione militare israeliana, finora limitata, può assumere in seguito dimensioni molto più vaste con ripercussioni umanitarie gravi fra le masse di sfollati palestinesi e con nuove tensioni fra, da un lato, ed Egitto e Stati Uniti dall’altro. Ma dall’altro canto il blitz dipotrebbe anche aver messo sottoHamas (così almeno pensa il premier Benjamin Netanyahu) e dunque potrebbe favorire l’esito dei colloqui per un cessate il fuoco e per uno scambio di prigionieri, ripresi al Cairo. Malgrado l’ingresso dell’esercito israeliano ...

