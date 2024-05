Fiera viva Le novità si toccano con mano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A Macfrut l’innovazione di settore si tocca con, in un’area di circa 3mila metri quadrati, suddivisa in due padiglioni: una dedicata alla frutticoltura, l’altra al fuori suolo, all’orticoltura da mercato e da industria e alla meccanizzazione. "Sono due aree che hanno sempreriscosso grande successo poiché il visitatore ha la possibilità di vedere di persona quello che può mettere in campo nella propria azienda agricola". A parlare è Luciano Trentini, esperto agronomo, da anni coordinatore delle aree dinamiche presenti a Macfrut. "Non dobbiamo dimenticare - continua Trentini - che Macfrut è ladi filiera per eccellenza nella quale gli espositori hanno anche la possibilità di mostrare, in queste apposite aree attrezzate, a visitatori qualificati italiani e stranieri, alcune delle principali innovazioni del settore per fare comprendere le ...