(Di giovedì 8 giugno 2023) “A pochi giorni dal Pride,mostra una faccia omofoba e violenta“. Lo afferma una nota diffusa oggi dall’associazione Coming-Out in merito all’episodio avvenuto in città, che ha suscitato diverse reazioni in Rete, tra esponenti politici (Sinistra Italiana una delle prime a prendere posizione) e associazioni Lgbtq+. “Due ragazzi sono stati violentemente insultati e inseguiti in stazione solo perché si tenevano per mano – continua il comunicato -. Il video diffuso sui social è agghiacciante”. Due ragazzi gay si tengono per manoL’aggressione allagay Unagay è statacon minacce e insulti davanti alla stazione di. L’aggressione è stata filmata da una delle due vittime, Luca (@mr. Wegan), e postata sui social, con l’hashtag #pridemonth, in riferimento al mese di giugno, in ...

Pavia, aggredita una coppia gay: "Vuoi vedere come ti ammazzo" - Luce Luce

Luca e il suo fidanzato erano usciti a Pavia per fare una passeggiata. E a quanto pare non potevano. perché così aveva deciso un uomo che li ha aggrediti, inseguiti, minacciati davanti alla stazione f ...Il giovane spiega di “essere stufo di sentirmi insultare semplicemente per essere me stesso e sono stufo di sentir dire che il ‘Proud month’ o il Gay pride non serve: no, serve… Leggi ...