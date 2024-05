Le relazioni tra Francia e Cina passano da un banchetto sui Pirenei

(Di giovedì 9 maggio 2024) Emmanuel Macron prende Xi Jinping per la gola in una baita sull’amato Tourmalet, dove trascorse molto tempo durante l’infanzia insieme all’adorata nonna, gli fa assaggiare agnello, prodotti tipici e torta di mirtilli. Il presidente cinese dice di amare molto i formaggi francesi e promette che sponsorizzerà i prosciutti della zona. Di più: non imporrà dazi sul brandy europeo, che minacciava di colpire soprattutto l’export dei liquori francesi. Ad ascoltare questo resoconto e a vedere le immagini dei due leader sorridenti con gli ombrelli sotto la neve primaverile pirenaica, verrebbe da pensare che si tratta di due grandi amici. Ed è su questa immagine che puntano entrambi, per ragioni diverse, per mantenere una relazione che nessuno dei due può ancora permettersi di far deragliare, nonostante la strategia di «riduzione del rischio» nei rapporti commerciali con la ...

