(Di giovedì 9 maggio 2024) Il tetto di unvasto come due campi da calcio in fiamme nel giro di pochi secondi, una enorme colonna di fumo che si alza soprae i vigili delche salvano la produzione del leader mondiale della colonne di ricarica per auto elettriche, tagliando nel tetto un lungo solco largo un metro: è quanto accaduto ieri mattina nella sedenel capoluogo altoatesino.losopra la città, evacuata una scuola. Nel giro di pochi minuti un centinaio di pompieri, professionali e volontari sono entrati in azione. La struttura era ormai totalmente avvolta dalle fiamme. Si tratta di un vecchio magazzino per lo stoccaggio di mele, che Alpitronic stava ristrutturando. Ilè vuoto proprio a causa dei lavori, ma ...

Un devastante incendio ha completamente distrutto un Capannone che ospita due aziende : Il Gabbiano e Arti Grafiche. Il rogo è divampato la notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile in via Castoldi, a Zibido. Le fiamme si sono originate nello ...

A fuoco il capannone dell’Alpitronic. Nube su Bolzano, chiuso lo spazio aereo - A fuoco il capannone dell’Alpitronic. Nube su Bolzano, chiuso lo spazio aereo - Incendio devastante nella sede di Alpitronic a Bolzano: capannone in fiamme, evacuata scuola, intervento dei vigili del fuoco per salvare la produzione di colonne di ricarica per auto elettriche.

Capannone crolla a Lucca: nessuna persona coinvolta, ma si continua a cercare tra le macerie - capannone crolla a Lucca: nessuna persona coinvolta, ma si continua a cercare tra le macerie - Un vecchio capannone dismesso precedentemente utilizzato come carrozzeria è crollato improvvisamente questo pomeriggio in via del Tempietto a Lucca, ...

Lucca: crolla capannone dismesso in via del Tempietto. Vigili del fuoco in azione con unità cinofile e usar - Lucca: crolla capannone dismesso in via del Tempietto. Vigili del fuoco in azione con unità cinofile e usar - Sono stati alcuni residenti di San Concordio a Lucca a dare l’allarme nel pomeriggio di oggi, 8 maggio 2024, intorno alle 15.30 dopo aver sentito un forte boato. Un vecchio capannone dismesso, sede de ...