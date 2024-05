I bonifici alla Lega per il porto e il no di Giovanni Toti alle dimissioni | Non erano tangenti - governavo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il presidente della Regione Ligurianon ha intenzione di dimettersi. Lo ha detto ieri al suo avvocato Stefano Savi nella casa di Ameglia dove trascorre gli arresti domiciliari. Ma l’inchiesta sulla corruzione in Liguria intanto punta sui soldi dditte dei rifiuti. Dquali il governatore avrebbe ricevuto 195 mila euro in quattro anni. E mentre Fratelli d’Italia è orientata ad attendere almeno un mese prima di chiedere ledi, si apre un altro fronte politico. Che coinvolge la. Sotto la lente ci sono due erogazioni da 15 mila euro cadauna dell’imprenditore Aldo Spinelli al Carroccio tra maggio e agosto 2022. In una conversazione intercettata Spinelli parla con il presidente dell’Autorità Portuale di Genova Paolo Signorini e ...

Il presidente della Liguria Giovanni Toti è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Al centro dell'indagine il rapporto con l'imprenditore Aldo Spinelli, consistente secondo i pm genovesi in ...

"Non abbiamo spazi e questo fa raddoppiare i costi: bisogna allargare i moli verso il mare come fanno tutti i grandi porti del Nord Europa. Le leggi in Italia in questo senso sono spaventose, abbiamo miliardi fermi che possono fare ripartire il ...

