Traffico sulla Statale Adriatica - quattro rotatorie per snellirlo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Grandi progetti per snellire la viabilità lungo laa sud e nel centro di Grottammare. È di questi giorni l’istituzione di una Unità di Progetto con l’obiettivo di pianificare la realizzazione diper snellire illungo la Strada16, in prossimità degli incroci con via Toscanini (provinciale cuprense per Ripatransone), provinciale Valtesino, via Galilei, e via Marche. L’unità di progetto è una struttura organizzativa temporanea, mirata al raggiungimento di obiettivi specifici. In questo caso, il gruppo di lavoro ha il compito di inquadrare leall’interno del Piano regolatore generale e degli altri documenti di pianificazione comunale, attraverso la redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica. ...

Senigallia - Tragico incidente mortale nella tarda mattinata di oggi sulla Statale Adriatica , in zona Cesano. Un uomo in bici cletta è stato travolto e nell?impatto da un suv ha...

Lavori in autostrada, chiuso per tre notti il tratto Termoli-Poggio Imperiale - Lavori in autostrada, chiuso per tre notti il tratto Termoli-Poggio Imperiale - Per gli automobilisti diretti verso la Puglia in autostrada, l'obbligo di uscire a Termoli e proseguire lungo la statale adriatica fino all'ingresso in A14 di Poggio Imperiale. Sarà contestualmente ...

Semaforo per i pedoni a Fiumesino: si parte - Semaforo per i pedoni a Fiumesino: si parte - Un sospiro di sollievo per gli abitanti di Fiumesino. Dopo interminabili interlocuzioni e tempi che, inevitabilmente, si sono allungati, domattina partiranno i lavori per la realizzazione del semaforo ...

