’Artisti in blu’ I disegni dei ragazzi del Piccolo Principe

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per il quinto anno consecutivo la galleria Beaux Arts organizza la mostraincon i lavori deidell’associazionedi Siena. Le opere saranno presentate domani alle 18 nella galleria in via Cecco Angiolieri 13. L’evento si propone lo scopo di raccogliere donazione a favore dell’Associazione Autismo Siena. La mostra ha avuto una ’prima’ il 2 aprile nella giornata mondiale di sensibilizzazione per l’autismo presso la Regione Toscana. L’iniziativa è nata per far si che i riflettori non si spengano mai: l’esposizione vede la collaborazione di Umberto Trezzi e del maestro vetraio Adriano Canocchi.